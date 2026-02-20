21日～23日の予想気温（岡山・香川） 21日（土）からの3連休は春のような陽気になりそうです。 連休初日の21日は、朝は冷え込んで津山などでは氷点下となりそうですが、日中は気温が上がります。20日（金）より5℃ほど高く、最高気温が15℃を超えるところが多い予想です。 22日（日）は暖気流入のピークとなり最高気温は20℃近くまで上がる予想で、4月上旬から中旬並みの気温となりそうです。 連休最終日