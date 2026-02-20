旧香川県立体育館高松市福岡町 香川県が解体に向けて準備を進めている旧県立体育館の建物の内部で、想定されていなかった有害物質「アスベスト」が検出されたことが20日、分かりました。空気中への飛散はないということです。 見つかったのは、旧香川県立体育館の中2階のホールと役員室の天井、あわせて約130平方メートルです。1月、解体工事前の調査で施工業者が専門機関に分析を依頼し、2月12日までに「