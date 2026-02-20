ドル円急上昇、一時１５５．５０レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円が買われている。一時155円台まで反落したあと、一気に155.50レベルまで上昇。クロス円も円安方向に振れており、ユーロ円は182.23レベルに安値を広げたあと、182.75レベルに高値を更新。ポンド円は208.50台から一気に209.09レベルに高値を更新した。 USD/JPY155.45EUR/JPY182.68GBP/JPY209.00