日本時間１７時３０分に独非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（2月）、製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（2月）17:30 予想52.3前回52.4（非製造業PMI（購買担当者指数）) 製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（2月）17:30 予想49.5前回49.1（製造業PMI（購買担当者指数）)