１９日、ショットを放つ中国の韓雨（かん・う、中央）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）【新華社コルティナダンペッツォ2月20日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は19日、コルティナダンペッツォでカーリング女子1次リーグが行われ、中国は日本に6-9で敗れた。１９日、カーリング女子１次リーグに臨む日本の小谷優奈。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）１９日、カーリング女子１次リーグの日