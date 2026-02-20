【新華社香港2月20日】中国香港特別行政区政府は19日、日本を訪れた香港の旅行客が18日に札幌市内の飲食店で暴行被害に遭ったことを踏まえ、日本への渡航の際は安全に注意するよう住民に呼びかけた。特区政府入境事務処は事件の発生を受け、外交部駐香港特派員公署および在札幌中国総領事館を通じて状況の確認と対応を進めるとともに、当事者の意向に沿って適切な協力を提供している。特区政府はまた、在香港日本総領事館に