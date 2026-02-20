女子フリーの演技を終えた坂本花織を抱き締める中野園子コーチ＝ミラノ（共同）坂本花織を指導する中野園子コーチは4年前の銅メダルを「純粋にすごくうれしかった」と振り返った上で、「『金』を狙っていると、銀メダルをもらっても残念な気持ちがする。人間はぜいたくになるんだな」としみじみと語った。現役を退いて自身の下で指導者の道を歩み始める教え子へ「これを励みにして生きていってほしい」とエールを送った。（共