ロックバンド「DEEN」のボーカル池森秀一（56）が20日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、プロデュースするそば店にまつわるエピソードを語った。大のそば好きで知られ、全国のそばを食べ歩くほどのマニアぶり。かつてはそば店で働いた経験もあり、現在は「SOBACAFEIKEMORI」をプロデュースしている。店は「うちはグルテンフリーなんで、十割そばです。更科も十割で提供しています」という。