タレントのナジャ・グランディーバが20日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子銅メダリストの中井亜美を「幸せの天使」と表現した。17歳の現役女子高生である中井は、初めての五輪にもかかわらず、元気はつらつとした演技を披露。日本勢としては、銀メダルの坂本花織とともに表彰台に上がった。ナジャは「輝いてましたし、見ている私らも幸せを分け与えてもらってい