【「ヘルシング」ラベル／グレンマレイ2008】 抽選予約受付期間：3月16日12時～3月23日23時59分 抽選販売数：189本 価格：23,100円 【拡大画像へ】 小学館集英社プロダクション(ShoPro)は、ウイスキー評論家・山岡秀雄氏が厳選した「『ヘルシング』ラベル／グレンマレイ2008」の抽選販売を行なう。価格は23,100円。抽選販売数は189本となり、3月16日12時