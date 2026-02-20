絵画や書道、立体作品など様々なアート作品の展覧会が秋田市で始まりました。自由に作品づくりができるワークショップもあり、訪れた人を楽しませています。秋田市山王のさきがけホールで20日から始まった展覧会、「あきたアートはだしのこころ」です。これまでは、障害がある人の作品を中心に展示してきました。節目の10回目を迎えた今年は障害があるなしに関わらず、自分の心に向き合い、アートと