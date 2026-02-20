新国立劇場バレエ団でプリンシパルを務める米沢唯(よねざわ・ゆい)さんは、心臓の疾患を乗り越えて、舞台へ舞い戻りました。強くて華麗な踊りの原点・名古屋での思い出について話を伺います。 ■「1人で練習している子だった」18歳まで名古屋で学ぶ 日本を代表するバレリーナ・米沢さんは、名古屋市千種区の覚王山の出身です。米沢さん：「覚王山に住んでいたので、日泰寺という大きなお寺があって、そこも大好