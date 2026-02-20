2月20日、B2西地区の鹿児島レブナイズは、松野遥弥が全治6～8週間の前距腓靭帯および踵腓靭帯断裂と診断されことを発表した。 現在22歳の松野は190センチ83キロのポイントガード兼シューティングガード。桜丘高校から専修大学へと進学し、『Bリーグドラフト2026』にエントリーする傍ら、昨年12月26日に特別指定選手として鹿児島に加入すると、同28日の青森ワッツ戦で、いきなり先発起