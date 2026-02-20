岡山県警は部長級や警察署長など121人を対象にした第1次異動を発表しました。 【写真を見る】岡山県警第1次異動部長級や警察署長など121人3月12日発令 主な異動では、生活安全部長に首席監察官の難波隆弘氏、刑事部長には警備部長の關孝宏氏が就任します。 また警備部長に倉敷警察署長の松永雄一氏、首席監察官に総務統括官の芦田隆氏、岡山中央警察署長に生活安全部長の寳満智彦氏、倉敷警察署長に組織犯罪対策統括官の安