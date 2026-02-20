２０日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比６４２円安の５万６８２５円と３日ぶりに反落した。トランプ米大統領は１９日、イランへの軍事行動を巡り「今後１０日か１５日以内」と発言し中東情勢を巡る地政学リスクが高まった。 また、米投資ファンドのブルー・アウル・キャピタル＜OWL＞が一部ファンドの定期解約を当面停止することが明らかになり、金融株への警戒感が台頭した。同ファンドに関しては、ソフトウ