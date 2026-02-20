ガンバ大阪は20日、DF福岡将太、DF佐々木翔悟、DF横井佑弥の3選手が負傷離脱すると発表した。いずれもCBを本職とする選手で、シーズン序盤に緊急事態に陥っている。福岡と佐々木はいずれも今月15日のJ1百年構想リーグ第2節・名古屋戦で負傷。福岡は左ハムストリング肉離れ、佐々木は右ハムストリング肉離れと診断された。横井は今月11日のトレーニング中に負傷。右前十字靭帯損傷、外側半月板損傷と診断されており、復帰は26