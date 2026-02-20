眼福▶▶この作品を最初から読むかわいい子猫に転生したサラリーマンのおじさん。突然の出来事に戸惑う「ねこおじ」の飼い主となってくれたのは、元上司の社長でした。ねこおじに「プンちゃん」と名付け溺愛する社長の周囲は、なぜか猫好きばかり。みんなに可愛がられ、ほかの飼い猫さんたちとも仲良くなり、自由気ままなねこおじライフを満喫中です。猫と猫好きおじさんたちが繰り広げる、賑やかで愉快な日々のエピソー