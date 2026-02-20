第43回（22日／GI、東京ダ1600m）には、昨年の勝ち馬コスタノヴァ、チャンピオンズCを制したダブルハートボンド、師のラストGIとなるラムジェットやシックスペンスなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ウイルソンテソーロ」を取り上げる。 ■ウイルソンテソーロ 昨年あたりから調教では以前ほど動けなくなってきているのは確かで、追走の