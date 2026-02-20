この記事をまとめると ■クルマにはエアクリーナーというパーツが装着されている ■エンジン内に送り込む空気を吸い込む場所で不純物を取り除く役割をもつ ■比較的手を出しやすいチューニングパーツだ ところでエアクリーナーってなに？ クルマのエアクリーナーには、大きくわけてふたつある。ひとつはエアコンからの風をろ過するもの。もうひとつは、エンジンに吸い込まれる空気をろ過するものだ。今回は、後者のフィルターに