タレントのはるな愛（53）が20日、大阪・なんばグランド花月で開かれた『吉本新喜劇』にスペシャルゲストとして出演。サプライズの登場に観客がどよめいた。【写真】似てる？そろってアイドル衣装で登場したはるな愛＆望月春希はるなは、自身が物語のモデルとなったNetflix映画『This is I』で主演を務める望月春希（18）と共に出演した。同作でケンジ（望月）のおばあさん役を務める座員・末成映薫からの紹介で、ステージにア