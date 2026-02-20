20日午後2時過ぎ、福島県喜多方市で民家などが燃える火事があり、午後3時現在で延焼中です。火事があったのは、福島県喜多方市の住宅街です。20日午後2時過ぎ、近くにいた人から「建物から煙が上がっている」消防に通報がありました。現場はJR喜多方駅から直線で1キロほどのところで住宅などが立ち並ぶ地域となっています。消防によりますと午後3時の時点で民家を含む少なくとも建物9棟に燃え広がっていて鎮火のめどはたっていない