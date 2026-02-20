ノルディックスキー複合男子団体スプリントの後半距離で、ゴールした山本涼太（左）をねぎらう渡部暁斗＝19日、テーゼロ（共同）苦しみ抜いた渡部暁斗（北野建設）の表情は晴れやかだった。「いい人生だった。こうして競技の世界を去れるのは、本当にいい終わり方」。19日のノルディックスキー複合男子団体スプリントで、日本は6位だった。今季限りで引退する37歳のベテランが「季節外れの桜を咲かせる」と臨んだ最後の五輪。理