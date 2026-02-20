◇オープン戦NTT西日本8―5大経大（2026年2月20日NTT淀総合グラウンド）昨秋日本選手権4強のNTT西日本が20日、今季初実戦となる大経大とのオープン戦を行い、8―5で勝利した。先発した左腕・高井駿丞投手（23）は4回を投げ2安打1失点。投手陣の柱として期待される若手のホープが、上々の滑り出しを見せた。「ストレートをゾーンに強く投げていった中で空振りやファウルを取れるかというのが一番の目標でした。結構、ファ