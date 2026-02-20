「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝がフリー１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得した。冒頭の３回転半ジャンプに成功したが、３つ目の３回転ルッツからの連続３回転が２回転になってしまうミスも。演技を終えた直後は、口元に指をやってキュートに首をかしげた。その様子をＮＨＫ