タレント・スマイリーキクチが2月18日、自身のXを更新。千原せいじの男気あふれるエピソードを明かし、話題となっている。かつてスマイリーは、1988年に発生した「女子高生コンクリート詰め殺人事件」の実行犯であるという根拠のないデマをネット上で執拗に流布された経験を持つ。2009年には、警視庁が彼を誹謗中傷し続けてきた男女19人を名誉毀損容疑で書類送検。ネット中傷における「一斉摘発」の国内初事例として、当時大々