2月19日、都内で「放送30周年記念 TVアニメ『名探偵コナン』展」の開催セレモニーがおこなわれ、歌手の倉木麻衣、原作者の青山剛昌、江戸川コナン役の高山みなみ、工藤新一・怪盗キッド役の山口勝平が登壇した。長年シリーズを彩ってきた倉木の存在感と、その功績に改めて注目が集まっている。倉木は1999年、17歳で『Love, Day After Tomorrow』でデビュー。翌2000年に発売された3rdシングル『Secret of my heart』が『名探偵