ＮＨＫ大阪放送局は２０日、関西若手芸人の登竜門「第５５回ＮＨＫ上方漫才コンテスト」（３月２０日午後７時３０分＝総合・関西地方）の本選出場８組を発表し、ブロック分け抽選会を行った。本選に選出されたのは「豪快キャプテン、侍スライス、シカノシンプ、ジョックロック、例えば炎、タレンチ、もも、ライムギ」の８組となった。「例えば炎」のタキノルイは「決勝に上がれたっていうのが、自分の中の１つの自信につなが