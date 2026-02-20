オーディオテクニカは、スクエアデザイン「SQ」シリーズの新モデルとなる完全ワイヤレスイヤホン「ATH-SQ1TW2NC」を2026年2月27日（金）に発売します。価格はオープンプライスで、公式オンラインストアでの販売価格は1万2980円（税込）。 「ATH-SQ1TW2NC」 記事のポイント オシャレなスクエアデザインの完全ワイヤレスイヤホンに、周囲の騒音を打ち消すノイズキャンセリング機能が追加され、使い勝手が向上。さらに、複