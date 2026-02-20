ソウルの芸術団を舞台に、“母を亡くした女子高生”と“完璧主義の先生”の共同生活による心の交流を描いた韓国映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』が、4月10日より全国公開されることが決まった。併せてティザー予告が解禁となった。【動画】『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』心温まるティザー予告本作は韓国で初めて、第74回ベルリン国際映画祭「Generation Kplus」部門の最優秀作品賞にあたるクリスタル・ベア賞を受賞した。この