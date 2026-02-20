ブラッド・ピット主演の大ヒット映画『F1（R）／エフワン』の続編が計画中であることが分かった。プロデューサーに名を連ねるF1ドライバーのルイス・ハミルトンやジェリー・ブラッカイマーは引き続き制作に携わる見込みだが、ブラッド・ピットらキャストの続投については明らかになっていない。【写真】トム・クルーズ＆ブラッド・ピット、24年ぶり2ショット実現＆ハグ！トムが『エフワン』プレミアに駆けつけるPeopleによる