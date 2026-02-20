優里が、竹内涼真主演のテレビ朝日系ドラマ『再会〜Silent Truth〜』と主題歌「世界が終わりました」のコラボムービーを公開した。本映像では、ドラマ『再会〜Silent Truth〜』の名場面と優里『世界が終わりました』の曲世界が一体となっており、最終回に向けて佳境を迎えるドラマのこれまでのストーリを振り返りつつ、ドラマのその先に向けて想像を巡らせる内容の映像に仕上がっているという。テレビ朝日系ドラマ『再会〜Silent T