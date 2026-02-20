主演・森七菜×監督・長久允（ながひさ・まこと）の初タッグとなる映画『炎上』（4月10日公開）より、予告映像、場面写真、本ポスターが一挙解禁された。【動画】新宿・歌舞伎町で彼女に何が起きたのか-『炎上』予告編本作は、監督・脚本の長久允が、「新宿歌舞伎町のニュースを見て、現場を取材し、彼女／彼らの物語を書くべきだと思った」ことをきっかけに、5年間の歳月をかけて様々な方面に取材を重ねながら作り上げたオリ