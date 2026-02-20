いびき治療を受けた人の多くが効果を実感しているものの、その効果の持続性や治療法選択に不安や後悔を感じるケースが少なくないことが、最新の調査で明らかになった。医療法人社団鉄結会が運営するアイシークリニックが、全国の２０〜６０代の男女３００名を対象に「いびき治療の効果と満足度に関する調査」を実施し、その結果をまとめた。調査では、いびき治療を実際に受けた人の８３.０％が「効果を実感した」と回答し、治