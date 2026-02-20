◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）＝２０日、栗東トレセンＧ１初挑戦のロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は、５枠１０番に決定。四位調教師は「真ん中でちょうどいいんじゃないですか。あとはメンバーの並びを見てからですね」とホッとした様子だった。この日は坂路で最終調整。四位師は「気合が乗っていると（騎乗した）助手が言ってたよ。上