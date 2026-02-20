ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子モーグル日本代表の中尾春香選手（24）が2026年2月18日、自身のインスタグラムを更新。女子モーグルでは17位、女子デュアルモーグルでは18位だった今大会を振り返り、思いをつづった。「この最高な舞台で過ごした時間は一生の宝物」中尾選手は「2026ミラノコルティナオリンピック応援ありがとうございました」「温かい応援に支えられてここまで来ることができました」と感謝の言葉