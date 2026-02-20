メ～テレ（名古屋テレビ） 小中学校で教師による盗撮事件が相次ぐ中、名古屋市で校長らが盗撮の事例や対策を学ぶ研修会が開かれました。 この研修会は小中学校で相次いでいる盗撮事件を未然に防ごうと、名古屋市教育委員会が開催したもので、市立学校の校長約50人が参加しました。 研修会では、講師を務めた愛知県警の担当者から学校内での盗撮事例や、盗撮用のカメラを見つけるための着眼点などを学びました。 「