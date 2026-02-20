Night Tempoが、2月19日にバースデイライブ＜The Night Tempo Show 2026＞を東京・渋谷のSpotify O-EASTで開催し、新曲「Masterplan」のリリースを発表した。本ライブでは、後藤真希、アバンギャルディ、冨田菜々風（≠ME）、夜々といった4組の女性アーティストを迎えていた。ステージ上でNight Tempoは、後藤真希をフィーチャーした新曲「Masterplan」を3月4日に配信リリースすることを発表した。この曲はNight Tempoが2026年秋に