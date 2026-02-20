３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のチェコ代表が２０日、空路で宮崎入りした。２１日から２７日まで宮崎県内で事前合宿を実施予定。空港では歓迎セレモニーが行われた。チェコ代表には昨季まで巨人でプレーしたマレク・フルプ外野手（２７）が選ばれている。恵まれた体格からの長打力が武器のフルプは“チェコのジャッジ”と称され、前回２３年大会に続いて２大会連続の出場。宮崎空港ではファン