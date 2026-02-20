歌手の荻野目洋子が20日、自身のインスタグラムを更新。海外でSUPに初挑戦したことを明かした。 【写真】ちょっと怖々の初パドリング海の透明感スゴッレベルが違う底までくっきり 「最終日に、初めての事をやってみようとトライしたのがStand Up Paddleboard（スタンドアップパドルボード、略してsup!!」と記した荻野目。17日には「#海外」のタグをつけて、シュノーケリングに来ていることを英語でつづり