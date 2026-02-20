2月20日(金)にオープンした『とりやき酒場 鶏ん家 名古屋栄住吉店』。 食べログ百名店にも選出された新栄店に続く、待望の名古屋2店舗目の出店です。 栄の夜がまたひとつ熱くなる！肉好き女子に絶対お勧めしたい鶏肉×焼肉×酒場の新スポットをご紹介します。 香ばしさとライブ感！ 栄住吉エリアの新定番 鶏肉の新しい楽しみ方とは？ 『とりやき酒場 鶏ん家(とりんち)』は福岡発の人気ブランド鶏「華味鳥(はなみどり