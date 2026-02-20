福岡将太、佐々木翔悟、横井佑弥が負傷したことを発表したガンバ大阪は2月20日、DF福岡将太、DF佐々木翔悟、DF横井佑弥が負傷したことを発表した。福岡は左ハムストリング肉離れ、佐々木は右ハムストリング肉離れ、横井は右前十字靭帯損傷、外側半月板損傷とされている。福岡は2月15日に行われたホーム開幕戦の名古屋グランパス戦で負傷。後半22分から途中出場し、約30秒でピッチを後にした。クラブの守備陣を支える存在として