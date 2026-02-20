槙野智章監督の“マテ茶”の反響が止まらず、杉浦大輔コーチがSNS投稿J2藤枝MYFCを率いる槙野智章監督の“マテ茶”の反響はまだまだ大きく広がっている。2月14日に行われたJ2・J3百年構想リーグの第2節。藤枝MYFCは松本山雅FCを2-0で下し、槙野監督の初勝利を飾った。その試合では、ベンチの槙野監督がお洒落なカップに入ったマテ茶をストローで飲む姿が話題となった。槙野監督にとってマテ茶は決して手放せないものとなって