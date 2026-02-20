中部電力は浜岡原発の再稼働に向けた安全審査で、不正にデータを操作した問題について、立地する御前崎市で初の住民説明会を開きました。（記者）「原発が立地する御前崎市で初の住民説明会が開かれます。不正問題についてどのような説明が行われるのでしょうか」19日、静岡･御前崎市の佐倉地区で開かれた住民説明会には、約120人が参加しました。説明会は非公開で行われ、中部電力が不正の内容や発覚した経緯を述べて謝罪し