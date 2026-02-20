NHKの教育番組『おかあさんといっしょ』の「たいそうのおにいさん」として親しまれた佐藤弘道さん（57）は、2024年6月に10万人に1人と言われる希少疾患「脊髄梗塞」を発症し、下半身に麻痺が残った。現在は自分の足で歩けるまでに回復したが、「見えない障害」に苦しみながらも、同じ病気の患者のために活動を続けている。【衝撃画像】「痛さで気絶し…」突然下半身の感覚がなくなった佐藤弘道さんの点滴を打ちベッドで横たわる