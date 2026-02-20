乾燥大麻を所持したとして逮捕された音楽デュオ「DefTech」のメンバー・西宮佑騎被告について、東京地検はきょう、麻薬取締法違反の罪で起訴しました。麻薬取締法違反の罪で起訴されたのは、音楽デュオ「DefTech」メンバーのMicroとして活動する西宮佑騎被告（45）です。西宮被告は2月2日、東京・渋谷区の自宅で乾燥大麻数グラムを所持したとして、厚生労働省・関東信越厚生局麻薬取締部に麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されて