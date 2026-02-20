自宅で乾燥大麻を所持したとして現行犯逮捕されていた音楽ユニット「Def Tech」のメンバーの男を東京地検が起訴しました。「Def Tech」のメンバーでMicroとして活動する西宮佑騎被告は今月2日、東京・渋谷区の自宅で乾燥大麻数グラムを所持したとして厚生労働省麻薬取締部に現行犯逮捕されていました。逮捕後、日本武道館でのデビュー20周年ライブが中止となるなど影響が広がっていました。