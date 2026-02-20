プロボクシング元東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・ウエルター級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）が20日、米ラスベガスでスパーリング合宿を行うため渡米したことをこの日、所属ジムが報告した。昨年6月の世界初挑戦でWBO王者ブライアン・ノーマン（米国）に5回KO負けを喫した佐々木は、前日19日に再起戦となるウエルター級8回戦でマーロン・パニアモーガン（31＝フィリピン）に2回TKO勝ちしたばかり。ド派手な勝利で復