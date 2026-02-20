首相官邸政府の災害対応の司令塔となる防災庁設置関連法案の概要が20日、判明した。内閣直属の組織で、業務を統括する防災相を置く。地方機関として「防災局」を設け、南海トラフ、日本海溝・千島海溝の両巨大地震などへの備えを強化。両地震の防災対策の実効性を高めるため、被災状況のシミュレーション結果を踏まえ、対策計画を見直すことも盛り込む。政府は、与党手続きを経て3月上旬にも閣議決定し、開会中の特別国会に提