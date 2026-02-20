タレント・かとうれいこが20日、自身のインスタグラムを更新。19日に57歳の誕生日を迎えたことを伝えた。かとうは「birthday2月生まれです」と書き出し、「いつも本当にありがとうございます」と感謝。グラスを前に微笑む写真を公開し、「これからも宜しくお願いします」とつづった。この投稿にフォロワーからは「れいこさん綺麗」「大人っぽいですね」「かわい〜い！」「ハッピーバースデーッ！」「おめでとうございます