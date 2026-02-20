農林水産省は２０日、今月９〜１５日に全国のスーパーで販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格が前週より８２円安い４１２２円だったと発表した。３週ぶりに下落したものの、２４週連続で４０００円台となり、依然として高値圏にある。内訳は、銘柄米が８５円安い４２０９円で、４週連続で値下がりした。備蓄米などを含む「ブレンド米」も前週より６９円安い３８７８円で、３週ぶりに値下がりした。販売比率はいずれも